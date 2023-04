Circulação na Linha do Minho normalizada desde as 18:50

Fonte oficial da empresa Infraestruturas de Portugal (IP) disse à Lusa que "após a retirada do veículo da via foi restabelecida a circulação de comboios entre as estações de S. Pedro da Torre e Valença".

A esta hora (19:00), segundo a mesma fonte, a linha encontra-se a funcionar "normalmente".

O condutor do carro abalroado ficou ferido e foi transportado para o hospital de Viana do Castelo.

Segundo o `site` da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o abalroamento ferroviário foi dado às 14:15.