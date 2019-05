Circulação na Linha Norte retomada quase duas horas após atropelamento mortal

Lusa13 Mai, 2019, 17:17 | País

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, a vítima mortal é uma mulher de 68 anos.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Comboios de Portugal (CP) confirmou que a circulação da Linha do Norte foi restabelecida quase duas horas depois do acidente.

No local, segundo a Proteção Civil, estiveram três veículos e nove operacionais dos Bombeiros de Alhandra, uma ambulância do Hospital de Vila Franca de Xira e um carro da polícia, ambos, com dois operacionais.