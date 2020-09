Circulação no Metro de Lisboa continua cortada entre as Laranjeiras e o Marquês de Pombal

O desabamento de parte do teto do túnel, esta terça-feira, fez quatro feridos ligeiros. O incidente ocorreu na Praça de Espanha onde decorrem obras desde o início do ano. O Presidente do Metro de Lisboa revelou, esta manhã, que as obras para reparar o túnel já começaram, mas não se compromete com prazos para a conclusão dos trabalhos.