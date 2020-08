Circulação normalizada na A4 após reabertura do Túnel do Marão

O incidente ocorreu às 21:15 de quarta-feira, ao quilómetro 67 da A4, antes do Túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real, e o trânsito foi desviado para o Itinerário Principal 4 (IP4).

Foi necessário recorrer a uma grua para retirar o reboque da autoestrada, uma operação que só aconteceu esta manhã.

Segundo fonte da GNR, a circulação na A4 ficou normalizada pela 12:30.

A autoestrada que liga os distritos do Porto, Vila Real e Bragança esteve hoje cortada em dois locais distintos.

Esta manhã, o trânsito ficou cortado durante quase três horas na zona de Vila Verde, concelho de Alijó, e no sentido Vila Real - Murça, devido a um acidente que envolveu cinco viaturas e do qual resultaram uma vítima mortal e quatro feridos.

Fonte da GNR explicou à Lusa que se verificaram duas colisões, a primeira das quais envolveu três viaturas e teve como consequência um morto e dois feridos.

Depois, uma segunda colisão, a cerca de 100 metros de distância da primeira, envolveu mais duas viaturas e originou dois feridos.

O acidente ocorreu pelas 07:18 ao quilómetro 111 da A4, o trânsito ficou cortado no sentido Vila Real - Murça, as viaturas foram desviadas para a Estrada Nacional 15 (EN15) e a circulação foi restabelecida às10:21.

Militares do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR estiveram no local a investigar as causas do acidente.

Para este acidente foram mobilizados 38 operacionais e 17 viaturas dos bombeiros de Murça, Cruz Verde e Cruz Branca (Vila Real), INEM e GNR.