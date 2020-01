Circulação retomada na VCI no Porto 4 horas após despiste de camião

A demora deveu-se à necessidade de limpeza do local, junto ao Estádio do Dragão, de onde foi necessário remover mil litros de gasóleo derramados pelo camião acidentado.

O trânsito na Via de Cintura Interna (VCI), no sentido Arrábida-Freixo, esteve a ser desviado para a rotunda do Mercado Abastecedor.

O camião ter-se-á despistado e embatido no separador central, causando ferimentos ligeiros ao condutor.

No local do acidente estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco viaturas, entre os quais elementos dos Sapadores, da PSP, do INEM e da Infraestruturas de Portugal (IP).