Clandestinos detidos em navio "estavam a criar problemas à navegabilidade"

O diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, explicou esta sexta-feira que, "face à recusa" de outros países em responder aos pedidos de ajuda do capitão do navio mercante com dois clandestinos a bordo, foi decidida a intervenção das autoridades portuguesas.