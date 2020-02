Classificação de estação no Porto onde Corte Inglés quer construir em apreciação técnica

De acordo com a DGPC, o pedido, enviado no dia 09 de janeiro por um grupo de cerca de 60 cidadãos que defendem a preservação daquele património, foi recebido "e posteriormente encaminhado para a Direção Regional de Cultura do Norte [DRCN], onde se encontra em apreciação técnica".

O pedido foi feito por um grupo de cerca de 60 personalidades ligadas à academia e ao património ferroviário, que numa carta aberta alertavam, em janeiro, para a importância da preservação da antiga estação ferroviária da Boavista, em risco se o projeto do El Corte Inglés para aquele local avançar.

No pedido, que seguiu por email e carta, os subscritores pedem a sua classificação como Imóvel de Interesse Público (MIP), mas admitem outras classificações, desde que permitam a preservação daquele local.

"Esperamos que o pedido que entregámos seja aceite e que a estação seja classificada como património de interesse nacional. Seria melhor ser de interesse nacional, no entanto, se a DGPC não entender assim, e preferir que seja a câmara a tomar esse processo, também não recusamos essa possibilidade", afirmava, à data, o primeiro subscritor.

Em declarações à Lusa, Hugo Silveira Pereira, investigador do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, disse acreditar estarem reunidas todas as condições para que a antiga estação ferroviária da Boavista possa ser classificada.

De acordo com o investigador, do que é conhecimento público, através das imagens de satélite fornecidas pela aplicação Google Maps, a parte exterior da estação "parece estar bem conservada" e há ainda resquícios de uma rotunda de locomotivas, das linhas e da gare de passageiros.

"Entendemos que é necessário manter viva a identidade ferroviária daquela zona. Foi uma estação que serviu o Porto durante mais de 100 anos, foi uma das primeiras a servir o Porto, ela foi inaugurada cinco meses depois de Campanhã e, portanto, é uma parte importantíssima não só da história ferroviária, mas também da história do Porto", sublinhou, na altura, o investigador natural de Gaia.

Na carta aberta, os signatários defendem que o projeto imobiliário previsto para o local prevê a construção de infraestruturas desnecessárias, pelo que apelam ao Ministério das Infraestruturas e Habitação, à Infraestruturas de Portugal (IP) e à Câmara do Porto que, em cooperação com a DGPC e a Metro do Porto, envidem todos os esforços para "impedir a concretização do projeto imobiliário do El Corte Inglés, fazendo reverter o domínio e usufruto dos terrenos para a esfera pública.

Na carta aberta, os signatários defendem também a implementação naquele local de "uma solução urbanística que inclua a preservação dos elementos ferroviários ali presentes, com entrada pela antiga estação da Boavista.

Para os terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista, está prevista para além de um grande armazém comercial, a instalação de um hotel e de um edifício de habitação comércio e serviços, adiantava o Público em novembro,

Até ao momento, a cadeia espanhola pagou à IP, proprietária do terreno, quase 18,7 milhões de euros.

Questionada pela Lusa, no dia 23 de janeiro, a Câmara do Porto revelou que o PIP do projeto do Corte Inglés aguardava ainda informação final, que englobaria todos os pareceres solicitados.