Clube da Arrábida insiste com tribunal para travar dragagens no estuário do Sado

Lusa04 Fev, 2019, 14:41 | País

Em causa está o projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, que a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra (APSS) pretende levar a cabo, e que prevê a retirada de 6,5 milhões de metros cúbicos de areia do estuário do Sado, para alargamento e aprofundamento do canal de navegação.

Segundo um comunicado do Clube da Arrábida, o motivo deste novo pedido de decretamento provisório da providência cautelar tem a ver com a possibilidade de a APSS poder iniciar as obras a qualquer momento, uma vez que a Direção-Geral de Recursos Marinhos (DGRM) já aprovou o Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM) para imersão dos dragados na zona da Restinga, que os pescadores dizem ser uma das melhores zonas de pesca da região.

"Com esta aprovação, a APSS tem teoricamente luz verde para avançar com a obra, embora necessite ainda de licença da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), mas que tudo leva a crer tratar-se de um mero pró-forma", refere o comunicado, salientando que o tribunal ainda não se pronunciou sobre a providência cautelar entregue em 14 de setembro do ano passado.

"Até hoje, o tribunal ainda não se pronunciou sobre a referida providência, apenas não aceitou, no início, o pedido de decretamento provisório da mesma, o que é bem diferente das inverdades repetidas à imprensa desde então pela presidente da APSS, assim como recentemente pelo ministro do Ambiente e pela ministra do Mar, que afirmam que o tribunal não aceitou a providência cautelar", lê-se no comunicado do Clube da Arrábida.

O Clube da Arrábida salienta ainda que "a discussão pública do projeto, que passou completamente ao lado da população de Setúbal e da Arrábida, só teve luz verde porque a APA entendeu que os impactos económicos que beneficiarão o Porto de Setúbal superam qualquer impacto ambiental negativo sobre as praias, a biodiversidade e o ecossistema do estuário do Sado".

"A própria Declaração de Impacto Ambiental (DIA) realça, entre muitos outros impactos negativos, o quase inevitável desaparecimento do que resta das praias da Arrábida, o possível afastamento para sempre dos golfinhos roazes do Sado, assim como um desequilíbrio de todo o ecossistema de zonas sensíveis, nomeadamente do Parque Marinho Luiz Saldanha", acrescenta o comunicado do Clube da Arrábida.

A justificação da APA para a aprovação do projeto de melhoria das acessibilidades marítimas ao porto de Setúbal, em que considera que os benefícios económicos superam os impactes ambientais negativos, tem sido fortemente contestada pelo Clube da Arrábida, pescadores e diversas associações cívicas e de defesa do ambiente, que consideram as dragagens excessivas e contestam o local escolhido para deposição de dragados.