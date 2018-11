CM Porto disponível para financiar obras da pediatria do São João

Depois de reunir com a associação de pais, o autarca avança até com a vontade do projeto regressar para as mãos de privados, perante o que considera ser a intolerável quebra de promessas do governo.



A admnistração do hospital responde para dizer que isso é impraticável e ilegal e lembra que está a concluir a revisão do projeto para que as verbas sejam desbloqueadas pelas Finanças.