CmP discute situação dos transportes em Matosinhos na próxima reunião

Lusa23 Mai, 2018, 19:41 | País

Na reunião pública do executivo municipal, no período antes da ordem do dia, a autarca referiu que o CmP tem agendado nos seus trabalhos a análise da situação de Matosinhos no setor dos transportes.

A concessão da operadora Resende tem vindo a ser alvo de críticas por má qualidade dos veículos, bem como de relatos de sucessivos atrasos ou falhas de carreiras.

Este ano, a Resende já registou dois acidentes, um deles resultante de uma colisão de um seu autocarro com um carro, da qual resultaram seis feridos, um deles grave, e outro decorrente de um incêndio que não provocou vítimas.

Em outubro de 2016, um acidente com um autocarro desta operadora resultou numa vítima mortal e quatro feridos graves, em Matosinhos. Também em julho de 2017 se registaram incêndios com autocarros da empresa em Matosinhos e Valongo.

A questão dos transportes foi levantada pelo independente Narciso Miranda, depois da ocorrência de mais um incidente com a Resende, questionando a câmara sobre qual é a resposta das instituições e se já foi determinada uma inspeção extraordinária aos autocarros.

Na resposta, Luísa Salgueiro assumiu que a situação no concelho é "preocupante", tendo o assunto já sido levada ao CmP, ao qual solicitou uma solução transitória que dê resposta aos problemas e não prejudique a população, dado não ser possível a antecipação do processo de contratualização dos serviços de transporte público de passageiros.