A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários está a investigar a compra de ações da SAD do Futebol Clube do Porto por Pinto da Costa.

A notícia foi avançada pelo Jornal Económico.



O presidente dos dragões adquiriu 1.350 ações no passado dia 1 de fevereiro, a menos de 30 dias da apresentação das contas.



De acordo com o Código dos Valores Mobiliários, esta prática pode configurar num crime de Abuso de Mercado punível com uma multa entre os 25 mil e os cinco milhões de euros.