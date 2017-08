CNE faz queixa ao Ministério Público contra Câmara de Vila Franca de Xira

Lusa 22 Ago, 2017, 23:01 | País

A decisão da CNE surge na sequência de uma denúncia apresentada pela CDU de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, que em julho acusou o atual executivo (liderado pelo PS) de "utilizar meios do município para "fazer propaganda eleitoral" para as autárquicas de 01 de outubro.

Face a esta denúncia, numa primeira instância, a CNE deu razão à queixa apresentada pela CDU e decidiu notificar, no final do mês de julho, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, para que no prazo de 24 horas removesse mais de uma dezena de cartazes de divulgação de projetos que a autarquia candidatou a fundos comunitários.

Uma vez que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não o fez no prazo estipulado, a CNE decidiu avançar com uma queixa no Ministério Público, disse à agência Lusa fonte da comissão.

"Os factos participados à Comissão Nacional de Eleições integram publicidade institucional proibida, pelo que foi determinada a sua remoção, sob pena de se incorrer na prática do crime de desobediência", sublinhou.

A mesma fonte adiantou que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira recorreu para o Tribunal Constitucional por não aceitar esta deliberação.

Contudo, numa resposta escrita enviada à Lusa, fonte oficial da autarquia referiu que a notificação da CNE para retirada dos cartazes só chegou ao município no dia 17 de agosto e assegurou que "se procedeu à imediata retirada dos cartazes".

A autarquia ribatejana ressalvou que, "não estando a Câmara Municipal de acordo com esta deliberação, irá agir em conformidade, em sede própria".