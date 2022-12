Cobertura vacinal em 73%. Casos de gripe aumentam e de covid-19 baixam

Observou-se uma atividade epidémica da gripe, com tendência crescente. Desde o início da época, verificou-se um predomínio do subtipo A(H3) (92,1 por cento), associado a maior gravidade nas populações mais vulneráveis. Foi também identificado o subtipo A(H1)pdm09 (7,5 por cento)”, é o que revela o relatório de Resposta Sazonal da Direção Geral da Saúde. . Desde o início da época, verificou-se um predomínio do subtipo A(H3) (92,1 por cento), associado a maior gravidade nas populações mais vulneráveis. Foi também identificado o subtipo A(H1)pdm09 (7,5 por cento)”, é o que revela o relatório de Resposta Sazonal da Direção Geral da Saúde. O documento alerta para o aumento da atividade gripal nos grupos etários mais velhos e sustenta o reforço da necessidade de adoção de medidas de proteção individual pela população e grupos específicos, durante as festividades (Natal).



Ao nível da região europeia, “a atividade gripal aumentou para 23 por cento de positividade. Ambos os vírus influenza tipo A e tipo B foram detetados, sendo o subtipo A(H3) dominante nos sistemas de vigilância sentinela e o vírus A(H1)pdm09 nos sistemas de vigilância não sentinela”.



Em Portugal, a notificação de casos de infeção por SARS-CoV-2 apresentou uma tendência decrescente. "A análise epidemiológica dos indicadores de covid-19 deve ter em conta as alterações na notificação laboratorial no início de outubro 2022 (quebra de série). A variante de SARS-CoV-2 Omicron BA.5 manteve-se dominante, com aumento da prevalência da sub-linhagem BQ.1".



O relatório dá ainda conta de uma cobertura vacinal contra a covid-19 e contra a gripe elevada. Está nos 73 por cento - próxima dos 75 por cento recomendados pela Organização Mundial da Saúde.



Segundo o documento, a mortalidade geral voltou a estar acima do esperado, nas regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo, e no grupo etário com 75 ou mais anos, coincidindo com o aumento da atividade gripal observado nas últimas semanas. A mortalidade específica por covid-19 apresentou uma tendência estável.



Na semana de 5 a 11 de dezembro, aumentou em quase 25 por cento o número de consultas nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde. “E uma ligeira diminuição da proporção de consultas por síndrome gripal (-0.16 pontos percentuais). Valores que devem ser interpretados considerando a ocorrência de feriado na semana anterior”.



A procura do SNS24 (atendimentos) estabilizou e a procura do INEM (chamadas) aumentou face à semana anterior.



O comunicado refere ainda que se verificou uma ligeira diminuição da proporção de episódios de urgência hospitalar por síndrome gripal. “Os episódios registados corresponderam sobretudo a adultos jovens (19-59 anos). Observou-se ainda um aumento da procura nos grupos etários acima dos 65 anos. A proporção de episódios de urgência por síndrome gripal com destino o internamento apresentou uma tendência crescente (11,3 por cento dos episódios com síndrome gripal com destino o internamento)”.



Nas Unidades de Cuidados Intensivos, registou-se uma diminuição de camas dedicadas a covid-19 e um aumento da proporção de casos reportados com gripe. "Verificou-se uma tendência estável do número de internamentos observada em enfermaria por Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em menores de 2 anos de idade".

