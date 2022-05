Coimbra cria Rede de Micro-Reservas para a Conservação da Natureza

Numa primeira fase, a rede terá como núcleo central a Reserva Natural do Paul de Arzila, mas a autarquia quer que a rede "seja ainda constituída pelas matas nacionais do Choupal e de Vale de Canas, matas da Geria, São Silvestre e São Martinho de Árvore, Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, Parque de Santa Cruz e Jardim da Quinta das Lágrimas", entre outros, revelou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Nos fundamentos da proposta dos serviços municipais, considera-se que as redes locais "são um importante" complemento à Rede Nacional de Áreas Protegidas, nomeadamente no tocante a Coimbra, à Reserva Natural do Paul da Arzila, "acrescentando a importância da participação e gestão partilhada do município, das juntas de freguesias, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da academia neste âmbito".

Para a autarquia, esta rede permitirá valorizar e preservar os valores naturais do território de Coimbra, em linha com os objetivos do Programa Municipal para as Alterações Climáticas.

A Câmara de Coimbra "vai convidar a participar neste projeto o ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Centro, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico de Coimbra/Escola Superior Agrária de Coimbra, as juntas de freguesias onde se localizam os espaços identificados com interesse conservacionista, as organizações ambientalistas MilVoz - Associação de Proteção e Conservação da Natureza e AAPA - Associação Amigos do Paul de Arzila, entre outras entidades públicas e privadas".

De acordo com a nota de imprensa, a proposta da rede surge no seguimento da formalização do protocolo de cogestão da Reserva Natural do Paul de Arzil, em que a Câmara de Coimbra passou a presidir o novo modelo de cogestão.

Na reunião de segunda-feira, será também votada a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade ao médico e professor José-Cunha Vaz, antigo presidente do Instituto de Investigação Biomédica sobre Luz e Imagem (IBILI) e antigo diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra.