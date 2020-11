Coimbra lança campanha de ajuda às vítimas da guerra em Moçambique

A iniciativa "Cabo Delgado quer paz" decorrerá até 17 de janeiro de 2021, último domingo do Jubileu de Santo António e dos Mártires de Marrocos, com o objetivo de angariar fundos para a Cáritas da Diocese de Pemba, naquele país africano.

Promovida "em estreita colaboração" com a revista Mensageiro de Santo António, editada pela Ordem dos Frades Menores Conventuais, a campanha deverá servir igualmente para "sensibilizar a opinião pública para o drama vivido" pelas populações daquela região de Moçambique.

O programa de dois meses inclui a "oração fraterna a favor dos irmãos moçambicanos que sofrem esta catástrofe humanitária", adiantam os organizadores em comunicado.

Na sequência de uma sessão no âmbito do Jubileu da Vocação Franciscana de Santo António e dos Mártires de Marrocos, realizada no dia 01, os responsáveis pelas comemorações sentiram-se "convocados a passar das palavras à ação no que diz respeito ao drama dos deslocados em Moçambique", em Cabo Delgado.

"O testemunho marcante de Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo de Pemba, inspirou-nos a lançar esta iniciativa de solidariedade a favor dos nossos irmãos que fogem da guerra e se encontram deslocados em situação de extrema privação na Diocese de Pemba. Infelizmente, a ajuda humanitária não tem sido suficiente, dado o elevado número de pessoas deslocadas", afirmam na nota os religiosos Francisco Claro e Severino Centomo.

A apresentação da campanha, no Mosteiro de Celas, no domingo (data que a igreja católica assinala como Dia Mundial dos Pobres), às 11:00, caberá ao pároco de Santo António dos Olivais, em Coimbra, frei Domingos Celebrin, estando ainda prevista a participação à distância do bispo de Pemba.

"A guerra em Cabo Delgado (...) dura há cerca de três anos e já provocou mais de 400 mil deslocados internos e cerca de duas mil vítimas mortais. Esta situação de catástrofe aterradora tem vindo a agravar-se com inúmeros massacres nos últimos dias", alertam os promotores da iniciativa solidária.