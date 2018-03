Coimbra recebe Congresso de Terapia Familiar em outubro

Lusa02 Mar, 2018, 17:57 | País

"Este encontro representa um espaço de divulgação e desenvolvimento do projeto ibérico de desenvolvimento da investigação, práticas e modelos de intervenção e formação de profissionais, com base na abordagem sistémica", disse hoje Joana Sequeira, da Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF), na apresentação do evento.

Segundo a coordenadora da delegação Centro da SPTF, algumas das abordagens do congresso, que deverá reunir 400 a 500 participantes de várias áreas, focam-se muito no trabalho realizado com as famílias, "numa abordagem multidisciplinar".

O congresso ibérico tem como tema o "Amor em tempos de crise - Desafios ao casal, à família e à sociedade" e vai abordar questões como o amor contemporâneo e as relações de casal, a infertilidade e impactos da reprodução medicamente assistida.

Simultaneamente, serão discutidas as novas realidades familiares e de casal, como a homoparentalidade, a violência, as migrações, adoção, o impacto dos incêndios nas famílias, "abordagens e intervenções em diferentes problemas e populações no sentido de promover a resiliência em contextos de crise".

O objetivo, considera Joana Sequeira, é que se crie um "espaço de reflexão sobre as crises e desafios atuais com que as famílias e comunidades se confrontam, apontando estratégias para os profissionais que atuam nestas áreas".

O IV Congresso Ibérico de Terapia Familiar vai contar com 40 convidados de "impacte mundial" para simpósios, como é o caso de Froma Walsh, da Universidade de Chicago (EUA), que desenvolveu estudos sobre a resiliência familiar em contextos de adversidade.

Trata-se de um encontro científico organizado pela SPFP e Federação Espanhola de Associações de Terapia Familiar dirigido a profissionais das áreas da saúde, sociologia e educação, bem como a investigadores, estudantes e outros profissionais que trabalhem no interface saúde-social e educação.

A organização do congresso conta ainda com o apoio da Associação Portuguesa de Conversas de Psicologia, sediada em Coimbra, que pretende ampliar a dimensão do evento de forma que "ganhe dimensões mundiais".