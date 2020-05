Coimbra. Serenata sem público

Uma serenata alternativa, para cumprir as regras de distanciamento social.



Também a Queima das Fitas de Coimbra teve de ser empurrada lá mais para a frente no calendário. Fica marcada para Outubro, no mês em que a cidade do Mondego recebe a festa de Receção aos Caloiros.