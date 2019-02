Partilhar o artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo" Imprimir o artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo" Enviar por email o artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo" Aumentar a fonte do artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo" Diminuir a fonte do artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo" Ouvir o artigo Coletes amarelos lesados do BES protestam à porta do "dono disto tudo"