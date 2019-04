Colisão em estrada de Ovar mata condutor de 82 anos

Lusa14 Abr, 2019, 15:53 | País

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro explicou que a colisão ocorreu cerca das 13:50, na estrada florestal de Ovar, junto à base militar, no limite das freguesias de Cortegaça e de Maceda.

A vítima mortal, que se encontrava encarcerada, era a única ocupante de uma das viaturas envolvidas, segundo a GNR.

As operações no local mobilizaram bombeiros, Emergência Médica e GNR, com 17 homens, apoiados por sete viaturas.