Colisão entre autocarro e automóvel faz cinco feridos em Nisa

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que os feridos são os dois ocupantes do veículo ligeiro de passageiros e três pessoas que seguiam no autocarro.

Dois dos feridos foram transportados para o hospital de Portalegre e três para o hospital de Castelo Branco.

Segundo a mesma fonte, no local foram ainda assistidos, por precaução, nove ocupantes do autocarro.

O acidente ocorreu no IP2, na zona da barragem do Fratel, tendo obrigado ao corte do trânsito durante cerca de duas horas, de acordo com a fonte do CDOS.

O alerta para o acidente, segundo o CDOS, foi dado às 13:58, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Nisa, Vila Velha de Ródão e Gavião, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Castelo Branco e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Nisa, além da GNR, num total de 32 operacionais.