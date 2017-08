Colisão entre dois veículos em Beja faz nove feridos, quatro dos quais graves

Lusa 10 Ago, 2017, 07:24 | País

O acidente ocorreu às 05:35 no IP8 no sentido Beja-Ferreira do Alentejo causando nove feridos, cinco ligeiros e quatro graves, de acordo com o CDOS de Beja.

No local estiveram 29 operacionais, com o auxílio de 14 meios.