Colisão entre três veículos faz um morto e seis feridos perto de Montemor-o-Novo

A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou que o alerta para o acidente foi dado às 10:51 e que uma hora depois a estrada continuava cortada ao trânsito.

Segundo a mesma fonte, a colisão envolveu três veículos ligeiros de passageiros, na EN4, na área do concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, provocando um morto, um ferido grave e cinco ligeiros, já transportados para as urgências do hospital de Évora.

As operações de socorro mobilizaram 37 operacionais e 16 veículos dos bombeiros de Montemor-o-Novo e de Arraiolos, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.