Colisão na A23 provoca um morto e dois feridos junto a Fratel

O acidente ocorreu pelas 11:24 no quilómetro 77 da A23, junto à localidade de Fratel, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

No local do acidente, que ainda se encontra em resolução, estiveram 20 elementos das corporações dos bombeiros de Vila Velha do Ródão e do Gavião, e ainda a GNR e representantes da concessionária da autoestrada.

Os feridos foram encaminhados para o hospital de Castelo Branco.