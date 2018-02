Colocação de médicos especialistas avança na próxima semana

Foto: António Cotrim - Lusa

Adalberto Campos Fernandes fez este anúncio na Assembleia da República durante um debate sobre a Saúde.



Questionado pelo PSD sobre a falta de colocação de 700 médicos recém-especialistas, que na quinta-feira entregaram uma carta aberta no Parlamento a apelar para a sua colocação nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o ministro referiu que o despacho será publicado na próxima semana, em Diário da República.



O governante sublinhou, contudo, que estes profissionais estão a trabalhar no SNS, embora não tenham o vínculo e a remuneração correspondente à sua especialização.



"Não vale a pena enganar os portugueses e dizer que estão fora" do SNS, adiantou.



Na quinta-feira um grupo de recém-especialistas da área hospitalar, acompanhados pela Ordem dos Médicos e por representantes da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) e do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), entregou no Parlamento uma carta aberta a contestar o facto de 700 profissionais estarem há largos meses à espera da abertura de concurso.