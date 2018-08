Colocação de professores: Sindicatos criticam falta de respeito

Cristina Sambado - RTP31 Ago, 2018, 09:42 / atualizado em 31 Ago, 2018, 09:56 | País

Vinte mil professores ficaram quinta-feira colocados no ano letivo 2018/2019, anunciou o Ministério da Educação, no dia em que foram publicadas as listas de docentes.



João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional de Professores, não compreende porque é “os professores têm de estar à espera do final do mês de agosto para saberem em que escola é que vão trabalhar no próximo ano”.



“Não é aceitável que as escolas tenham de dizer em agosto que ainda precisam de 20 mil professores para trabalharem no próximo ano letivo. Porque é que os quadros das escolas não estão estabelecidos de forma mais consistente, de forma que os professores estejam colocados desde muito mais cedo para que possam organizar as suas vidas pessoais e profissionais”, afirmou João Dias da Silva em entrevista à RTP.



360 na RTP3.



Segundo o secretário-geral da FENPROF, “o trabalho nas escolas que os professores têm pela frente até esse dia (do arranque do ano letivo) é tremendo”.

Governo recusa atraso na publicação das listas

A secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, afirma que é “absolutamente falso que haja qualquer atraso na saída de listas dos professores” e que “está tudo dentro dos calendários normais”.



“Absolutamente falso. O Ministério da Educação rejeita terminantemente que haja qualquer atraso. Aliás, na linha do que o senhor ministro ontem referiu, está tudo dentro dos calendários normais. É um processo que é sabido que este ano teve de arrancar mais tarde por causa da lei da Assembleia da República que apenas foi publicada a 19 de abril, mas ainda assim neste momento estamos completamente dentro dos calendários”, afirmou Alexandra Leitão à agência Lusa.



Segundo a secretária de Estado Adjunta e da Educação, “concorreram 29 mil professores, e de contratação inicial nesta fase, depois ainda há as reservas de recrutamento, ficaram colocados seis mil”.



“Estamos a falar em professores que não têm vínculo. Depois além do mais já houve 3500 que ficaram vinculados e os professores da mobilidade interna que, já tendo vínculo, obviamente trocaram apenas de escola em função das suas preferências”, acrescentou.



O secretário-geral da FNE recorda que “os professores que são agora colocados têm agora um prazo muito curto para se apresentarem nas escolas e têm ainda um trabalho enorme para fazer”.“As escolas deveriam ter os seus quadros dotados, com o número de professores que é necessário para o seu funcionamento regular. E não terem de esperar pelo mês de agosto”, acrescentou João Dias da Silva na entrevista aoO sindicalista acusa o Governo de “não ter feito, até hoje, de ouvir e aceitar e trabalhar sobre propostas que a FNE já apresentou relativamente à dotação correta daquilo que são os quadros”.Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF, considera que os professores foram colocados em cima da hora.“Nós entendemos que não é no dia 30 agosto que se diz a milhares de pessoas, neste caso professores, onde é que eles no dia 3 vão estar a trabalhar. Porque vão ter, na prática, um fim de semana para refazer toda a sua vida. Isto de facto é um desrespeito pelos professores que estão em situação, em muitos casos de precariedade e de grande instabilidade afastados das suas famílias”, afirmou Mário Nogueira ao programa