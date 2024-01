Comandante da Guarda apoia propostas que permitam solucionar problemas dos militares da GNR

O comandante geral da Guarda relembrou ainda a importância de "os militares estarem à altura dos valores e da lei" que juraram "cumprir e fazer cumprir" e a necessidade de se "assegurar que a liberdade e segurança não seja descurada", como "timbre dos militares da Guarda".



"Estamos a viver um momento particularmente sensível, em que as razões e legítimas expetativas dos militares da Guarda, pugnando por um tratamento equitativo entre os elementos das diferentes Forças e Serviços de Segurança, ganharam forte expressão mediática, noticiando comportamentos suscetíveis de afetar a perceção de segurança pública que, sem reservas nem transigências, garantimos a todos os portugueses", sublinhou Rui Ribeiro Veloso.





Nesta primeira reação da GNR, o líder da Guarda referiu ainda que confia que será encontrada uma solução "justa e equilibrada" às aspirações dos militares.





Na sua mensagem, Ribeiro Veloso sublinhou que "tal como sempre afirmei, desde o primeiro dia em que assumi o cargo de Comandante-Geral, estou especialmente empenhado nas questões relativas à necessidade de revalorização profissional e funcional dos militares e civis, formulando propostas e procurando soluções que permitam o reconhecimento das particulares exigências da condição militar e do exercício da função policial".





"Confiamos no nosso trabalho e na apreciação que dele é feito pelos cidadãos e pelo Governo de Portugal, tal como confiamos que será encontrada uma solução justa e equilibrada, que responda às legítimas expetativas dos militares da Guarda", referiu a nota do comandante da GNR.





"Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, saberemos ser sempre os Guardas de Portugal. Confio em todos e em cada um de vós", assinou o tenente-general.

Protesto "sem data para terminar"



Os militares da GNR e elementos da guarda prisional juntaram-se aos protestos que têm mobilizado os polícias da PSP em todo o território nacional e que entraram hoje no quarto dia consecutivo.





A contestação teve início após o Governo ter aprovado em 29 de novembro o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que, em alguns casos, pode representar um aumento de quase 700 euros por mês.









O protesto, que "não tem data para terminar", de acordo com os seus porta-vozes, foi também concretizado com a paragem de vários carros de patrulha da PSP, principalmente no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), alegando os polícias que estavam inoperacionais e com várias avarias. Os polícias da PSP voltaram hoje a concentrar-se em várias cidades do país em protesto, numa iniciativa que começou com um agente da PSP em frente à Assembleia da Republica, em Lisboa, e está a mobilizar cada vez mais elementos das forças de segurança.O protesto, que "não tem data para terminar", de acordo com os seus porta-vozes, foi também concretizado com a paragem de vários carros de patrulha da PSP, principalmente no Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), alegando os polícias que estavam inoperacionais e com várias avarias.





Depois de quatro dias de protestos, os principais sindicatos ligados à Polícia de Segurança Pública reuniram-se esta quinta-feira com o diretor nacional da PSP. Como único ponto da agenda esteve a "atual conjuntura" nesta força de segurança.

O presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia afirmou depois aos jornalistas que o diretor nacional da PSP manifestou aos sindicatos que está solidário com os protestos dos polícias, avançando que a contestação vai continuar.



“Esta reunião serviu acima de tudo para o diretor nacional, pessoa que nos dirige, mostrar efetivamente, confirmar e reforçar aquele que é o espírito de solidariedade que tem para com esta luta, que também não deixa de ser uma luta do diretor nacional, sendo ele o diretor de todos os polícias”, disse aos jornalistas Bruno Pereira.









Estes protestos surgiram de forma espontânea e não foram organizados por qualquer sindicato, apesar de existir uma plataforma, composta por sete sindicatos da PSP e quatro associações da Guarda Nacional Republicana, criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança.



Esta plataforma decidiu cortar totalmente as relações com o Ministério da Administração Interna.



Os protestos dos polícias estão a ser organizados através das redes sociais, como Facebook e Telegram. A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia fala em "inércia, cegueira e surdez" por parte do Governo e diz que o suplemento de missão atribuído à PJ foi a "machadada final" na PSP e na GNR., apesar de existir uma plataforma, composta por sete sindicatos da PSP e quatro associações da Guarda Nacional Republicana, criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança.Esta plataforma decidiu cortar totalmente as relações com o Ministério da Administração Interna.Os protestos dos polícias estão a ser organizados através das redes sociais, como Facebook e Telegram.





(com Lusa)