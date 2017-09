Comandante da Proteção Civil fez licenciatura suspeita

Sandra Felgueiras e Soraia Ramos - RTP14 Set, 2017, 10:19 / atualizado em 14 Set, 2017, 10:38 | País

As restantes 34 foram obtidas por equivalência baseada na "experiência profissional" do já nessa altura comandante distrital da Proteção Civil de Castelo Branco.



Em 2011, Rui Esteves volta a obter novo certificado de habilitações. Desta vez, já tinha frequentado quatro das 36 cadeiras do curso.



O comandante nacional operacional da Proteção Civil obteve equivalência a disciplinas como matemática, estatística e química sem nunca ter frequentado uma aula.



A equipa do Sexta às 9 foi a primeira a consultar as 30 páginas deste processo e verificou que nele não consta qualquer comprovativo da alegada "experiência profissional que fundamentou as equivalências a 90 por cento da licenciatura".



Das 30 páginas que fazem parte do processo, 14 são referentes às creditações. É mais um dado que fragiliza a posição já difícil de Rui Esteves como comandante Nacional da Proteção Civil.



Pela atual lei, o comandante nacional operacional da Proteção Civil não pode ocupar o cargo sem ter licenciatura.

Processo disciplinar pode levar ao despedimento

Na semana passada, na sequência da investigação do Sexta às 9 que detectou que Rui Esteves está ilegal no cargo desde que foi nomeado por ter sido em simultâneo diretor do Aeródromo de Castelo Branco, a ministra da administração interna exigiu-lhe que se demitisse.



Rui Esteves recusou e é agora alvo de um processo disciplinar que pode levar ao despedimento.



