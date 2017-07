Comandante das Forças Terrestres formaliza pedido de exoneração

RTP 10 Jul, 2017, 20:08 / atualizado em 10 Jul, 2017, 20:13 | País

O Exército refere que, "no que respeita ao cargo de Comandante das Forças Terrestres e atendendo ao disposto na Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, a exoneração é da competência de SExa o Ministro da Defesa Nacional, a quem o CEME apresentou, nos termos da mesma lei, a proposta de exoneração".



"A transição para a situação de reserva, que constitui um direito previsto no Estatuto dos Militares das Forças Armadas, ocorrerá no próximo dia 14 de julho, como consta na referida declaração", especifica ainda o Exército no comunicado.



O pedido de exoneração do tenente-general Faria Menezes tinha sido noticiado pelo semanário Expresso no sábado, bem como do tenente-general Antunes Calçada, do Comando de Pessoal, que de acordo com o semanário, se demitiu "por divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército alegadamente devido à forma como o general Rovisco Duarte decidiu exonerar cinco comandantes no caso do furto de Tancos.



Citado pelo Expresso, Faria Menezes considerou que "houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados".



Na base das decisões dos dois generais, segundo o jornal, estará a forma como o chefe do ramo decidiu exonerar os comandantes das cinco unidades responsáveis por alocar efetivos à vigilância dos Paióis Nacionais de Tancos, de onde foi furtado material de guerra, detetado no dia 28.



O general Rovisco Duarte decidiu exonerar os comandantes até estarem concluídas as investigações internas que determinou. Segundo admitiu numa reunião à porta fechada com os deputados da comissão parlamentar de Defesa, quinta-feira, esta decisão não foi consensual na estrutura do Exército, disseram à Lusa fontes parlamentares.



Contudo, a decisão foi assumida como um ato de comando que melhor protegia os comandantes na fase das investigações.



C/ Lusa