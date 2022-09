Comandos. Militar hospitalizado submetido a transplante hepático

“O militar hospitalizado foi submetido a transplante hepático, na madrugada de domingo, dia 11 de setembro de 2022, encontrando-se em período de pós-operatório, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Curry Cabral”, adianta o comunicado do Exército.Segundo o Gabinete do Chefe do Estado-Maior,, havendo indícios de que o órgão transplantado está a funcionar de acordo com as expetativas dos especialistas”.Neste momento este é o único instruendo do Curso de Comandos que se encontra hospitalizado.A informação chega depois de, no sábado,de averiguações daquela formação, na qual dois militares foram inicialmente hospitalizados.

Todos os 44 instruendos do curso foram avaliados por equipa de saúde

Na quinta-feira, o Exército anunciou que dois militares do 138.º Curso de Comandos tinham sido hospitalizados no dia anterior,, divulgando igualmente que tinha sido aberto um processo de averiguações.Segundo o Exército, durante a tarde de quarta-feira um militar que estava a frequentar este curso "sentiu-se indisposto" durante uma "marcha corrida de cinco quilómetros", no Regimento de Comandos da Serra da Carregueira, no distrito de Lisboa.

O militar foi "prontamente assistido" por dois socorristas e uma ambulância que acompanhavam aquela atividade e encaminhado para a Unidade de Saúde do Regimento de Comandos.

"Após avaliação,(...), o INEM procedeu ao transporte do militar para o Hospital São Francisco Xavier, onde se encontra internado em Unidade de Cuidados Intensivos, mantendo-se em vigilância, sedado e ventilado, com um perfil hemodinâmico estável", acrescentava a nota.Mais tarde, pela hora do jantar,e foi encaminhado para unidade de saúde daquele regimento.Depois de dar entrada na unidade de saúde para observação, "sofreu uma interrupção súbita das funções cardíaca e respiratória", mas foi reanimado pela equipa médica no local.No entanto, acabou por ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra, "por necessidade de avaliação complementar",Os restantes 44 instruendos do curso foram avaliados por uma equipa de saúde, o Exército anunciou a abertura de um processo de averiguações urgente, e, entretanto, foi "determinado o aligeiramento substancial da carga física, e se necessário a não realização de algumas sessões".Este ramo das Forças Armadas também optou pela "observação clínica permanente dos instruendos".

c/ Lusa