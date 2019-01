Comarca do Porto recusa Tribunal de São João Novo em contentores

Lusa25 Jan, 2019, 16:18 | País

Já o Ministério da Justiça referiu, sem detalhar, que "está a diligenciar no sentido de estudar algumas soluções que permitam obviar a esta situação".

Segundo o presidente da Comarca, José António Rodrigues da Cunha, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) quer que os serviços judiciais de São João Novo sejam mudados, enquanto durar o período de obras, que se estima em um ano, para módulos amovíveis, a instalar no parque de estacionamento daquele tribunal.

Os órgãos de gestão e o Conselho Consultivo da Comarca manifestam-se contra, "pelo prejuízo que a realização das obras nessas condições iria provocar no normal funcionamento do tribunal, designadamente por poder afetar o registo áudio dos julgamentos", referiu Rodrigues da Cunha à agência Lusa.

A proposta do IGFEJ, considera ainda a Comarca, "implicará gastos desnecessários, desde logo com o aluguer dos módulos amovíveis, que será na ordem das centenas de milhares de euros, com as obras de adaptação para instalar os módulos e fazer a sua ligação com o edifício principal e com o pagamento dos custos decorrentes da realização dos trabalhos fora do horário normal de funcionamento do Tribunal".

Serão custos que o próprio IGFEJ estima em cerca de 390 mil euros, assinalou o responsável pelos tribunais de primeira instância do Porto.

"Contrariamente ao que fora comunicado pelo IGFEJ", frisa o presidente da Comarca, existem diversos edifícios do Estado na cidade do Porto para onde o tribunal de São João Novo pode ser transferido, nomeadamente um prédio de seis andares na avenida de França, junto à estação de metro da Casa da Música, que foi recentemente desocupado pelas Forças Armadas.

Solicitado a esclarecer a situação, o Ministério da Justiça sublinhou que o edifício do tribunal de São João Novo no Porto, que aloja o Juízo Central Criminal, também é "património do Estado" e está "afetado por diversas patologias, devido à sua construção antiga em alvenaria e madeira, as quais exigem uma reabilitação profunda".

O IGFEJ, detalha o Ministério, contratou um projeto de remodelação global, "sendo possível lançar o procedimento para a empreitada, que tem uma estimativa de 2.238.402 euros, mais IVA, com um prazo de 365 dias, "logo que seja aprovada e publicada a portaria de extensão de encargos".

Considerando que "devido ao âmbito desta empreitada, concluiu-se não ser possível levar a cabo os trabalhos com a presença no edifício de magistrados e funcionários", o Ministério afirma que "está a diligenciar no sentido de estudar algumas soluções que permitam obviar a esta situação".

O Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho da Comarca, o Conselho Consultivo e o próprio presidente da Comarca têm alertado desde 2017 para a degradação do edifício judicial de São João Novo.

Num relatório de 07 de fevereiro de 2018, o Gabinete de Higiene e Segurança do Trabalho dava conta de fissuras de menor e maior dimensão na quase totalidade de paredes e tetos do edifício e, relativamente ao pavimento, sustentava que está a ceder parcialmente na secretaria e corredor do piso 2, de acesso ao gabinete dos magistrados.

Na sequência desses alertas, foi decidida a realização de obras no tribunal, um antigo convento, designadamente na cobertura e em elementos estruturais.

O tribunal de São João Novo, situado num antigo convento no casco histórico do Porto, faz os principais julgamentos criminais daquele município e de alguns concelhos periféricos, tendo também competência territorial alargada a todo o Norte em matéria de crimes militares.