Combate à fraude fiscal. Mais de 200 buscas em 14 países da Europa

Os dez detidos em Portugal serão levados para a Polícia Judiciária do Porto, visto que este processo está a ser investigado numa cooperação com o Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Sendo uma operação a decorrer a nível europeu, foram mais de 200 as buscas realizadas em 14 países, coordenadas pela Interpol.