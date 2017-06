Combate a incêndio de Góis evolui de forma favorável

O incêndio de Góis conta neste momento com apenas duas frentes ativas, sendo que nenhuma coloca qualquer aldeia em risco.



Ainda assim, os bombeiros preferem continuar sem estabelecer qualquer prazo para dominar o incêndio, que conta nesta altura com 1070 homens no terreno, apoiados por 350 veículos e nove máquinas de rasto.



Durante o dia deverão chegar ao teatro de operações mais nove meios aéreos, a juntarem-se aos dois aviões que já estão no terreno.



Quanto ao regresso dos habitantes que foram evacuados de 30 aldeias da zona, o responsável do Comando Nacional de Bombeiros refere que os serviços de segurança social da Câmara de Góis deverão efetuar uma avaliação durante esta quarta-feira, de forma a perceber se existem condições para que as pessoas regressem às suas residências.