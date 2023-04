Combate a incêndios rurais com reforço de meios

O Ministério da Administração Interna já anunciou que este ano vai haver um reforço de meios de combate.O dispositivo é aprovado um dia depois de terem sido divulgados os relatórios aos incêndios de 2022, que apontam várias criticas ao combate e organização dos meios no terreno.Entre os incêndios do ano passado está o da Serra da Estrela, que lavrou entre 5 e 23 de agosto, e foi o sexto maior ocorrido em Portugal desde que há registos.Os bombeiros que vão integrar o dispositivo deste ano vão receber 64 euros por dia, mais três euros do que em 2022, segundo a diretiva financeira que entra em vigor no sábado.