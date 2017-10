Combate às chamas em Arganil continua difícil

Lusa16 Out, 2017, 17:10 / atualizado em 16 Out, 2017, 17:10 | País

"Temos uma frente que já passou a zona industrial e está numa zona de eucaliptal, na freguesia de Sarzedo, outra frente que vem na direção da aldeia de Sarzedo e depois temos também ao redor de Arganil uma frente bastante ampla", afirmou o autarca, referindo ainda que há outra frente "no alto concelho".



Segundo o presidente da Câmara de Arganil, há alguns feridos "com algumas queimaduras" provocadas pelo incêndio.



"Neste momento, não há rede de telemóvel. Está a ser difícil poder comunicar, daí também ser difícil combater o incêndio", sublinhou.



Apesar disso, para o autarca, o incêndio teve um "desenvolvimento muito maior" no domingo, "mas hoje ainda está a ser difícil" de o combater.



De acordo com a Proteção Civil, registaram-se duas vítimas mortais em Arganil.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 32 mortos e sete desaparecidos, aos quais se juntam 56 feridos, 16 deles em estado grave, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.