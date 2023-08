Combate às chamas em Baião. Bombeiros feridos em capotamento

Filipe Fonseca, vice-presidente da Câmara Municipal de Baião, disse em entrevista à RTP que a viatura caiu numa ravina na freguesia de Teixeiró, no concelho de Baião.



O veículo seguia com cinco bombeiros da corporação de Vila Meã e, na altura do telefonema, três deles continuavam encarcerados.



Segundo Filipe Fonseca, os bombeiros poderiam ter algumas fraturas mas era ainda cedo para apurar quais os verdadeiros ferimentos.











Os meios de socorro encontram-se no local a prestar assistência às vítimas. Filipe Fonseca disse que "a prioridade agora é retirar os bombeiros”.







O incêndio para onde se dirigia a viatura acidentada está ativo na freguesia de Teixeira e Teixeiró, no município de Baião, com duas frentes, desde a madrugada de segunda-feira.



Às 14h50, encontravam-se no teatro de operações cinco meios aéreos, 42 viaturas e 140 operacionais, de várias corporações de bombeiros, segundo a proteção civil