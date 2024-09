Combate às chamas em Gondomar complicado e fogo com várias frentes

À Lusa, o autarca reforçou que "a situação está complicada" e que o fogo "está em várias frentes" do concelho.

Algumas habitações na zona de Branzelo, em Melres, concelho de Gondomar, foram evacuadas e a população retirada devido à proximidade das chamas, avançou à Lusa o comando-geral da GNR.

A GNR não conseguiu, no entanto, precisar quantas habitações foram abandonadas.

Contactada pela Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avançava, pelas 00:50, que uma casa tinha ardido naquela zona, dizendo desconhecer se seria uma primeira habitação.

De acordo com a página da ANEPC, pelas 03:00, as chamas eram combatidas por 186 operacionais, apoiados por 42 viaturas.

Ao início da noite, Marco Martins, tinha dito à Lusa que as zonas de Melres e do Covelo eram as mais preocupantes no concelho.

Ao final da tarde, o autarca afirmou também que a participação de meios aéreos, prevista para o dia de hoje, no combate aos incêndios que lavram no concelho irá depender do comportamento do vento durante a noite.

"A participação de meios aéreos no combate às chamas na quarta-feira vai depender para onde o vento empurrar o fumo durante a noite", explicou o autarca, à margem de um balanço sobre a evolução dos incêndios em Gondomar.

Marco Martins referiu ainda a previsão de um comportamento positivo do vento para as horas seguintes, afirmando ser "fundamental que houvesse, não só em Gondomar, como em Baião, Marco de Canaveses e em Santo Tirso, para os meios aéreos poderem atuar [hoje], porque eles já cá estiveram várias vezes, mas não conseguem atuar porque não têm teto nem condições de segurança".