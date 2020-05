Combate prioritário à Covid-19 cancelou 4 mil cirurgias oncológicas

O Diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, José Dinis, e investigador no IPO do Porto, entrevistado na Antena 1, garante que os procedimentos cirúrgicos foram retomados, também nos hospitais.

José Dinis lamenta que haja doentes a recusar as cirurgias, e outros tratamentos com medo de contrair a doença. E faz um apelo a todos os doentes oncológicos, para que compareçam nos hospitais, pois são absolutamente seguros.O Diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, revela que a Direção-Geral da Saúde está a fazer um levantamento para apurar quantos doentes com cancro morreram vitimas da Covid-19.Entrevista, conduzida pela jornalista Isabel Cunha.