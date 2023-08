Comboios e carros voltam a circular na Ponte 25 de Abril, embora com perturbações

No seu `site` na Internet, a empresa responsável pelo transporte ferroviário na Ponte 25 de Abril revelou que a circulação de comboios foi restabelecida, com alguns atrasos, cerca das 11:25, depois de ter sido interrompida de manhã devido a "um incidente".

Fonte da PSP afirmou à Lusa, pelas 11:30, que a circulação na Ponte também estava totalmente aberta aos automóveis, embora com perturbações devido ao elevado volume de tráfego acumulado durante a manhã, após os condicionamentos registados.

Fonte da Lusoponte tinha dito à Lusa, pelas 10:40, que naquela altura existiam grandes filas nos acessos e no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, no sentido Norte-Sul, por a circulação estar condicionada a uma via.

No sentido Sul-Norte, o trânsito também estava congestionado, apesar de as vias estarem todas transitáveis, acrescentou a empresa que faz a gestão da Ponte.

A circulação de comboios esteve interrompida entre as estações do Pragal, Almada, e Roma-Areeiro, Lisboa, desde as 06:20, mas entre as estações de Setúbal e Pragal a circulação estava a processar-se com normalidade.

A Fertagus tem a concessão do transporte ferroviário suburbano de passageiros entre a margem sul do Tejo e Lisboa.