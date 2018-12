Comboios estão parados em todo o país

A paralisação não tem serviços mínimos nem assegura transportes alternativos.



José Manuel Oliveira, dirigente da FECTRANS, diz que a greve pretende a aplicação dos acordos assinados com o Governo e com as empresas, nomeadamente a parte que diz respeito a processos negociais.



Os trabalhadores da CP, da EMEF e da Infraestruturas de Portugal protestam em defesa da negociação de melhores condições de trabalho e do cumprimento dos acordos assinados com o Governo.



A CP e a FERTAGUS já alertaram para fortes perturbações na circulação de comboios.