Combustível. Governo preocupado com abastecimento das infraestruturas críticas

RTP16 Abr, 2019, 16:16 / atualizado em 16 Abr, 2019, 16:41 | País

Na passada quinta-feira, após decretada a greve, o Governo determinou que os serviços mínimos seriam cumpridos garantindo o “funcionamento de serviços públicos essenciais”. Os postos de abastecimento seriam abastecidos com 40 por cento das “necessidades diárias”.



No entanto, o Governo considera que os serviços mínimos não têm sido cumpridos e não se estava a efetuar “praticamente nenhum carregamento de combustível nos locais de abastecimento”.



A questão, referiu o ministro, é que algumas das infraestruturas críticas “têm um nível muito baixo de capacidade de armazenamento” e, nesse sentido, é importante que os serviços mínimos “possam ser efetivamente cumpridos”.



Ao constatar que as consequências poderiam “tornar-se difíceis”, o Governo decidiu decretar a “requisição civil dos trabalhadores abrangidos por aqueles serviços mínimos”. A requisição civil entrou em vigor hoje e os motoristas que estão em escala são obrigados a cumpri-la, nos termos da lei.





O ministro apelou ainda para que as pessoas "não se precipitem” a ir a postos de abastecimento, de forma a evitar diminuir a capacidade de gestão da situação.





"Queria apelar mais uma vez aos motoristas para que, no exercício do seu direito de greve, não deixem de cumprir a lei e a requisição civil no âmbito dos serviços mínimos que foram determinados", disse Siza Vieira no Ministério da Administração Interna, em Lisboa.





A greve, decretada pelo Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas, teve início à meia-noite de segunda-feira e por tempo indeterminado, para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica.



"Nos aeroportos de Lisboa e de Faro, não tendo sido assegurado o abastecimento, atingimos níveis críticos de reservas de combustível de abastecimento dos aviões", disse Pedro Siza Vieira.Apesar de ainda não haver notícia de perturbações nos aeroportos nacionais, se o abastecimento não for retomado nas próximas horas a situação pode mudar e “podemos vir a ter perturbações nas operações aéreas”, afirmou.Segundo o ministro, as unidades autónomas de gasificação de Faro e Olhão também "precisam de abastecimento nas próximas horas para não ser prejudicado o abastecimento à região do Algarve".O Governo está a acompanhar a situação e a avaliar “em que medida vai ser retomado o abastecimento a estas infraestruturas críticas” e a assegurar alternativas.