Come e embrulha

“A comida quando é confecionada dentro cozinha e sai para a mesa empratada já é uma comida que, se o cliente não a comer, tem que ser deitada fora” diz João Moreira, do Mauritânia Real, em Matosinhos. Aberto todos os dias, o restaurante tinha “muitas sobras”.



Para diminuir o volume do desperdício dos restaurantes, a Câmara do Porto e a Lipor, a entidade gestora de resíduos do município, criaram o Embrulha.



“Quem não come tudo, embrulha”, é o lema do projeto. Funciona de forma simples. No final da refeição o cliente é convidado a levar para casa o que não conseguiu consumir no restaurante.



As caixas disponibilizadas são gratuitas e biodegradáveis.



O projeto existe em 100 restaurantes nos municípios do Porto, Matosinhos, Gondomar e Vila do Conde. Só no ano passado o Embrulha salvou 24 toneladas de alimentos.