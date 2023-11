Foto: Ana Serapicos - RTP

O protesto pretende um Orçamento do Estado para 2024 com mais investimento na escola pública.



André Pestana, do S.T.O.P., explica, em declarações à RTP, que o sindicato optou por manter o protesto mesmo perante a situação política atual, uma vez que o presidente da República já adiantou que o OE2024 vai continuar em discussão.