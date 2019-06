Começa hoje a Operação da GNR "Hermes - Viajar em Segurança"

O objetivo da operação é combater a sinistralidade rodoviária e garantir a fluidez do trânsito. A operação decorre até 1 de setembro.



O Major Abel Adriano, da GNR, esteve no Bom Dia Portugal e deu conta das ações das patrulhas que estarão na estrada em todo o país, incluindo a parceria com a Guardia Civil espanhola junto das fronteiras. Lançou também o apelo para uma condução cuidadosa.