Começa o julgamento do antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos Armando Vara

Foto: Lusa

O julgamento avança agora, autónomo do processo Operação Marquês. O antigo governante está a cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Évora, depois de ter sido condenado, em 2014, pelo Tribunal de Aveiro, no âmbito de um outro processo - o Face Oculta. Vara saiu ontem em precária e vai estar presente hoje, no Tribunal.