Começaram a ser julgados cinco jovens acusados de agressão a três polícias

Os arguidos feriram os polícias com pedras, pontapés e murros, durante uma festa numa das freguesias do concelho.



Estão acusados de crimes de homicídio qualificado na forma tentada, além de ofensa à integridade física.



Um dos cinco arguidos está com vigilância eletrónica. À saída desta primeira sessão, o advogado dos agentes da PSP lamentou que as agressões a policias sejam cada vez mais frequentes.