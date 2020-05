Começou a recolha de amostras de sangue para o Inquérito Serológico Nacional

A recolha iniciou-se esta manhã e está a ocorrer entre as pessoas que vão fazer análises de rotina aos cerca de 100 laboratórios privados e hospitais do SNS aderentes. O Inquérito Serológico é conduzido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. Serão selecionados 1720 adultos e 352 crianças, com menos de dez anos, numa amostra da população residente em Portugal.