No Tribunal de Viseu, começou o julgamento de um padre acusado de tentativa de coação sexual e de aliciamento de um menor. Os factos remontam a março de 2021. Durante um almoço-convívio em São João de Lourosa, Luís Miguel Costa terá tentado aliciar um jovem na altura com 14 anos.

No início do julgamento, o arguido que sempre se afirmou inocente remeteu-se ao silêncio. Está suspenso de todas as atividades na paróquia e impedido de contactar com menores de 18 anos.



O menor agora com 17 anos não se encontra no tribunal. Há dois anos prestou declarações para memória futura.