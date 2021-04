Comemorações 25 de Abril. Comissão analisa exclusão da Iniciativa Liberal

A comissão organizadora do desfile do 25 de Abril vai voltar a reunir para preparar o desfile do dia da liberdade. Em discussão, a polémica exclusão do Iniciativa Liberal. A comissão que diz estar apenas a respeitar as regras sanitárias quando limita lugares no desfile. Jerónimo de Sousa defende que "é bem vindo quem vier por bem".