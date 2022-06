Comemorações do 10 de Junho arrancaram em Braga

O Içar da Bandeira, na Praça do Município em Braga, marcou o arranque oficial das cerimónias do 10 de Junho. Marcelo Rebelo de Sousa visitou as atividades militares complementares, onde falou sobre as possíveis derrapagens do Plano de Recuperação e resiliência.