Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 vão começar

O programa dos primeiros dias destas comemorações assinala o marco da democracia nascida em 25 de Abril de 1974 a superar já em longevidade o período de ditadura resultante do golpe de 28 de maio de 1926.As três principais figuras institucionais, o Presidente da República, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, farão a seguir intervenções.Além da componente solene e institucional, a cerimónia terá também outros momentos, designadamente dirigidos à juventude, com a leitura pela jovem poetisa Alice Neto de Sousa de um poema original escrito a propósito dos 50 anos de democracia e com a interpretação de um tema original do compositor Bruno Pernadas.Ainda na cerimónia, será encerrada uma cápsula do tempo, contendo um conjunto de objetos e de materiais para serem abertos apenas em 2074, designadamente três cartas escritas por jovens portugueses de hoje, que foram vencedores do concurso de escrita do Plano Nacional de Leitura.